L’émouvant hommage à «Papa», dix ans après la mort de Michel Daerden: «Tu me manques toujours énormément»

Le souvenir que tu as laissé dans le cœur de milliers de personnes qui me parlent de toi au quotidien est le plus précieux des réconforts.

"Papa, 10 ans déjà", écrit Frédéric Daerden, vice-président et ministre du Budget, de la Fonction publique, de l’Égalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles. "Tu as non seulement été attentif à notre évolution, à notre avenir, mais surtout tu as voulu nous apprendre… C’était sûrement ton âme de pédagogue. C’était aussi et simplement ton obsession de préparer le jour où tu ne serais plus là. Tu étais fier de nous, de tes trois enfants et de tes deux petites filles. Aujourd’hui, ton arrière-petit-fils a rejoint la famille. J’aurais tellement aimé que tu le vois. Sache que nous sommes également très fiers de toi, de ce que tu as fait pour nous et pour les autres. Tu étais pour moi plus qu’un papa, tu étais mon ami, tu étais mon complice, tu me manques toujours énormément. Le souvenir que tu as laissé dans le cœur de milliers de personnes qui me parlent de toi au quotidien est le plus précieux des réconforts."

Le 25 juillet 2012, l’ancien ministre, qui mangeait seul dans un restaurant, comme il en avait l’habitude et comme il aimait le faire, s’est écroulé, victime d’un malaise cardiaque, rapidement suivi d’un second. Il a été transporté à l’hôpital de Fréjus où les médecins l’ont plongé dans un coma artificiel. Il n’en est jamais sorti.