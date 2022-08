Le choix aux pères biologiques

Au vu de cette honteuse différence sociale, la colère gronde. Les candidats à la parentalité doivent s’armer de patience. Avec six mois, voire un an avant une première insémination. Suivront (sans doute) plusieurs essais. Ce qui se compte en années… et se chiffre en milliers d’euros. L’Inami (Institut national d’assurance maladie-invalidité) paie, en effet, l’acte technique d’insémination aux Belges, mais pas le matériel. Une honte. Quid de ces futures familles qui, en plus du chagrin de ne pouvoir avoir un enfant issu naturellement des deux parents, ne pourront pas se payer le liquide séminal?