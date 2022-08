À nouveau, petits et grands auront le plaisir de déambuler librement le long de la N3 ainsi que rue de la Station. À pied, à vélo, à trottinette, avec des rollers... Ils pourront s'y promener tout en profitant de diverses activités et animations qui seront proposées tout le long du parcours, de 10 h à 18 h. Des emplacements seront toujours dédiés à des brocanteurs tandis que des stands seront tenus par divers acteurs économiques locaux qui présenteront leurs produits et services.

"Dans le chapiteau communal, divers services seront représentés. Il y aura aussi des producteurs locaux et la traditionnelle distribution de fleurs", précise Christopher Gauthy, échevin en charge des affaires économiques à Ans.

On peut également signaler que des Bandas assureront l'ambiance musicale tandis que le centre culturel et autres associations proposeront de prendre part à de petites activités dans la cour de la Ferme Monfort. Toujours à la Ferme Monfort, des visites guidées gratuites du musée du véhicule de secours miniature seront proposées.

Des commerces seront également ouverts à cette occasion.

A noter que la circulation et le stationnement seront interdits, de 6 h à 22 h, sur la N3 et rue de la Station.