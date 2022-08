Travaux d'entretien de l’infrastructure ferroviaire entre Bressoux et Visé

"Ces travaux sont nécessaires pour garantir la sécurité du trafic ferroviaire et des usagers de la route", souligne Infrabel.

Planning du chantier

• Travaux en journée (6h - 17h) avec mise hors service de la voie du 5 au 25 septembre (côté Meuse), et du 26 septembre au 16 octobre (côté "colline").

• Poursuite des activités en dehors de ces horaires et de ces dates, avec remise en service de la voie

• Interventions ponctuelles possibles de nuit (22h - 6h) selon l'avancement des opérations.

Quelles conséquences?

Pour l'entretien des murs de soutènement longeant le chemin de fer et situés dans le fond de parcelle, Infrabel doit accéder à ces derniers par certaines propriétés (droit d'échelle autorisant le passage en vue d'entretenir les murs).

Dès lors, une bande de terrain devra être dégagée du côté des propriétaires. L'entreprise en charge des travaux prendra contact avec les riverains concernés en vue d'organiser les interventions en bonne entente.

Infrabel précise que des bruits et vibrations sont possibles suite à l'usage d'engins de chantier, ainsi que la présence et la circulation de véhicules à proximité du site, et un éclairage artificiel.

La circulation des trains est adaptée du 5 septembre au 16 octobre.

Plus de précisions sur l'application ou sur www.sncb.be.

Pour plus d'informations sur le chantier: www.infrabel.be/fr/chantiers ou à contact@infrabel.be