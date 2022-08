Liège: Ils volent de la nourriture

Bilel et Soufani ont écopé de cinq et neuf mois de prison avec sursis simple pour ce qui excède le surplus de la détention préventive devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir commis des vols. Les premiers faits se sont déroulés le 17 mai dernier dans un magasin LIDL situé à Liège. Sur place, le vigile du commerce a remarqué que les intéressés se servaient en viennoiseries et les mangeaient entièrement dans le magasin.