Liège: Il tente de s’introduire dans deux immeubles

Elle a donc réussi à faire une description précise du suspect aux policiers. C’est grâce à cette description précise de l’allure et des vêtements portés par l’intéressé que les inspecteurs ont pu identifier Marian-Cosmin qui portait un pull foncé, un pantalon clair et les cheveux en queue-de-cheval tout comme l’avait décrit la première victime. Lorsque les policiers ont vu le suspect, il sortait d’une allée située près du quai de Rome, donc non loin de la première rue visitée. Les inspecteurs ont mis la main sur un marteau qui se trouvait dans la ruelle d’où sortait justement l’intéressé.

Entendu concernant son implication dans ces deux tentatives de vols, Marian-Cosmin a nié les faits. Il a déclaré que s’il portait des outils, c’est parce qu’il travaille dans le bâtiment. Le détenu a refusé de comparaitre devant le tribunal pour s’expliquer. L’avocat qui avait remplacé au pied levé son propre défenseur n’avait que pour mandat de plaider une peine de travail… Le parquet a tenu à souligner que le détenu avait été condamné le 10 mai dernier à une peine de 170 heures de travail, soit dix jours avant de commettre de nouveaux faits! Le tribunal n’y a pas cru non plus et l’a condamné à une peine de prison ferme.