L’horreur vécue par un malade belge de la variole du singe après Tomorrowland: «Je n’ose plus sortir de chez moi, j’en ai honte»

Bisexuel, le jeune homme, âgé de 29 ans, a vu apparaître les premiers symptômes de la variole du singe, après un week-end au festival de musique Tomorrowland. C’était fin juillet. D’une voix calme à l’autre bout du téléphone, il regrette, dit-il, "avoir uniquement embrassé un autre homme" dans le camping. "Rien de plus", assure-t-il.

S’il savait que cette maladie existait, "on se dit toujours que cela n’arrive qu’aux autres". "Lorsque les premiers symptômes grippaux sont apparus, je pensais avoir à nouveau contracté le Covid", explique-t-il. "J’avais des maux de tête, des vertiges, le nez qui coule", mais un test invalide cette première hypothèse.

Lorsque des vésicules de 5 mm environ apparaissent sur son corps, Patrice a les larmes aux yeux. Il comprend ce qui lui arrive. Conscient d’avoir sans doute contracté la variole du singe, il panique. "Surtout après avoir vu les images des boutons partagées sur les réseaux sociaux", dit-il. Après l’apparition de ces pustules, il se décide à appeler les urgences d’un hôpital, puis l’un des neuf centres de référence du pays. Il se rend ensuite à la clinique "trois ou quatre jours après". Il y subit des prélèvements, mais ne reçoit les résultats "que quatre jours plus tard". Il s’agit bien de la variole du singe. Une semaine s’est écoulée entre l’apparition des premiers symptômes et le verdict.

Une fois le diagnostic posé, son état ne justifiant pas d’hospitalisation, Patrice s’astreint à un isolement à domicile qui doit durer trois semaines. Surviennent pendant sa convalescence "des douleurs insoutenables". "Je ne savais plus m’asseoir, m’allonger, voire parfois marcher. C’était un enfer. Là, ça va beaucoup mieux, mais je ne sais pas encore quand je serai guéri", dit-il.

Je vis reclus chez moi, comme un pestiféré. (...) J’ai honte, je n’ose même plus me regarder dans un miroir.

Psychologiquement, Patrice vit mal cette situation, qu’il compare à un énième confinement. "Je peux sortir prendre l’air, mais vu que je suis contagieux, j’ai peur de transmettre cette maladie à d’autres personnes. Je vis reclus chez moi, comme un pestiféré. Et puis, d’autres boutons sont apparus sur l’ensemble de mon corps, au visage, sur les pieds, les jambes… J’en ai honte. Je n’ose même plus me regarder dans le miroir. Là, j’attends que tout cela parte enfin."

Le trentenaire est, dit-il, "à bout". "J’en ai ras le bol de rester chez moi, de regarder la télévision à longueur de journée. J’ai juste envie d’aller prendre un pot, avec les amis et les collègues. De voir du monde." Dans quelques jours, la situation devrait être revenue à la normale.

Arrêtons de pointer du doigt la communauté homosexuelle.

"Ce qui est malheureux, c’est qu’on stigmatise la population homosexuelle ou bisexuelle, alors que je connais des couples hétéros qui l’ont attrapée sans avoir de relations sexuelles depuis un certain laps de temps", peste Patrice, qui n’a fait "qu’embrasser quelqu’un d’autre".

Comme la varicelle, qui fait partie de la même famille de virus (poxvirus), la transmission de ce virus également très contagieux se fait par contact direct avec les vésicules cutanées et les muqueuses, mais aussi par l’inhalation de gouttelettes infectieuses en cas de contact prolongé et face à face.