Grâce-Hollogne: il s’imagine en couple avec une dame qui ne veut pas de lui

Vers le mois de juin 2021, il lui a annoncé qu’il était amoureux d’elle. La dame lui a signalé qu’elle ne partageait pas du tout ce sentiment. Fabian a alors commencé à raconter partout qu’ils étaient en couple, ce qui n’a jamais été le cas. Il est devenu de plus en plus insistant. Il lui envoyait d'innombrables messages et trouvait toutes sortes d’excuses pour venir chez elle. Jusqu’au moment où cette dame a fini par appeler la police pour tenter de retrouver la paix. Elle n’avait jusque-là jamais déposé plainte, mais la police est intervenue à de nombreuses reprises. Le 23 avril dernier, la quadragénaire s’est rendue au restaurant avec ses enfants et son meilleur ami. Lorsqu’elle est arrivée chez elle, elle a retrouvé Fabian endormi sur sa terrasse! Ce dernier lui a fait une crise de jalousie en l’accusant de l’avoir trompé alors qu’ils n’ont jamais été en couple…Il l’a insultée.

Il a jeté une table dans la piscine. Il a attrapé le fils de la dame par la manche de sa veste et ne l’a lâché que lorsqu’elle s’est interposée. Il a poussé la dame à deux reprises et l’a fait tomber au sol les deux fois. Il a cassé plusieurs objets tout en l’insultant. La dame est alors rentrée dans la cuisine de son habitation avec sa fille. L'agresseur a poussé de toutes ses forces sur la porte qu’elle tentait de tenir fermée. Il est parvenu à rentrer. Alors que la fille de la dame le suppliait de les laisser tranquilles, il a couru après elle et l’a saisie par son t-shirt. Elle a toutefois réussi à se défaire de son étreinte et à se réfugier chez une voisine pour appeler les secours. Fabian s’est dirigé vers la buanderie où se trouvait le fils de la victime. Cette dernière s’est interposée. Il l’a saisie par les poignets, l’a collée contre une porte. Il l’a embrassée, passant ensuite sa main en dessous de sa blouse. Il lui a caressé la poitrine et a placé ses mains sur ses parties génitales au dessus de ses vêtements. Elle a essayé de le mordre lorsqu’il l’a embrassée. Elle est parvenue à se dégager mais il l’a attrapée et jetée sur le divan. Alors qu’elle était couchée sur le dos, il s’est mis sur elle. Il la tenait en lui demandant pourquoi elle faisait cela, qu’il l’aimait et qu’elle était sa reine. La voisine est arrivée et a constaté que l’intéressé était occupé à étrangler la quadragénaire! La voisine est intervenue et le suspect l’a bousculée à plusieurs reprises.

La victime portait de nombreuses traces de lésions sur le corps. La police a arrêté Fabian. Ce dernier a refusé d’être entendu. Il a été placé sous mandat d’arrêt. Pendant son incarcération, il n’a eu de cesse que de harceler la dame par téléphone, notamment pour la faire changer de déclaration. Il a ensuite expliqué au juge d’instruction et au tribunal que c’était la dame qui avait tenté de lui porter des coups de bâton et qu’il avait dû la saisir par les poignets pour se protéger. Il a nié avoir commis des attouchements sur la victime. Le tribunal a estimé toutes les préventions établies. L’intéressé a commis ces faits alors qu’il se trouvait en état de récidive légale puisqu’il a été condamné par le tribunal correctionnel du Hainaut pour avoir commis un incendie volontaire.