Les dates de la Foire d’octobre sont connues

L’annonce a été faite publiquement par le président wallon de l’Union des industriels forains belges, Anthony Mastrovalerio: "La Foire d’octobre de Liège aura lieu du samedi 1er octobre au dimanche 13 novembre 2022"… C’est donc dans deux mois précisément que démarrera la plus grande fête foraine de Belgique, la 162e édition sur le boulevard d’Avroy.Pour rappel en effet, la foire de Liège est la plus longue foire du pays, celle-ci s’étalant sur plus d’un kilomètre de long et rassemblant plus de 170 métiers forains.