2 jeunes dealers interceptés à Liège ce mercredi 27 juillet 2022

Ce mercredi sur le coup de 18 heures, la police de Liège a procédé à l'arrestation d'Elias et de Damien, deux jeunes respectivement âgés de 21 et 20 ans et originaires de la région liégeoise. Alors qu'ils circulaient en véhicule rue des Bayards (quartier Saint-Léonard), la police a intercepté les deux gaillards... une forte odeur de cannabis se dégageait du véhicule.