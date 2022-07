Une Drug Cam à l'hôpital de la Citadelle à Liège

"Chaque année, l’équipe de la pharmacie conditionne 15 000 poches et seringues prêtes à l’emploi pour les traitements contre le cancer", explique Blaise Delhauteur, chef de service. "Un travail exigeant, qui fait appel à l’expertise de nos assistants en charge de la production. Pour les aider dans leur tâche et sécuriser encore plus le processus, nous avons investi dans une Drug Cam, à savoir une caméra placée au-dessus du plan de préparation et un moniteur placé à droite ainsi que des instruments de mesure connectés. Le tout relié au logiciel de prescription et d'administration. La caméra va opérer un contrôle en temps réel alors que le moniteur va donner des indications claires au préparateur".

La Drug Cam fait ainsi appel à l’intelligence artificielle et à l’analyse d’images. "Par exemple, la quantité de dose prélevée ou encore le produit utilisé sera scrupuleusement analysé puis validé, ou non", détaille David Louwet, chef de service adjoint. "Le préparateur sera donc parfois amené à rectifier l’une ou l’autre action pour poursuivre la production d’une poche sachant que nous parlons ici de quantités parfois infimes, d’où l’intérêt d’avoir une mesure très précise des volumes par le logiciel. Toute manipulation problématique sera analysée en images par le pharmacien, quasi en temps réel".

Le CHR insiste donc sur le fait que le procédé est ainsi contrôlé mais aussi tracé et archivé. En effet, en cas de problème relevé par la Drug Cam, les collaborateurs pourront avoir recours à l’historique de la préparation (images, quantité…). "Toutes les poches sont donc validées après un double contrôle (la machine et le pharmacien), ce qui maximise plus encore la sécurité des flux", poursuit David Louwet. "La Drug Cam vient en renfort mais ne remplacera jamais l'expertise des assistants préparateurs, ni celle du pharmacien qui vient valider les poches en fin de production".

L'hôpital de la Citadelle est la deuxième institution francophone à s’équiper d’une Drug Cam développée par la société française Eurekam. Sa pharmacie emploie 50 personnes et réalise, chaque année, des dizaines de milliers de préparations pour les patients.