41 ha disponibles d’ici 2024 pour reloger des entreprises sinistrées

Ainsi, sur l’ensemble du territoire, on estime à 100 à 150 hectares de besoins en superficie des entreprises sinistrées. "Il était donc nécessaire de prévoir une capacité d’accueil en parcs d’activités économiques équipés, pour faire face à cette demande additionnelle", explique Pierre Castelain, porte-parole de la SPI.

Devant le taux d’occupation extrêmement dense des parcs d’activités économiques liégeois (plus de 96% sur l’ensemble de la province et 98% sur la seule agglomération liégeoise), la Spi a déposé au gouvernement wallon un projet d’équipement de 6 parcs d’activités économiques (PAE) déjà existants et de 17 bâtiments d’accueil temporaire (Pré Aily, Barchon, Hauts-Sarts, Pieper, Intervapeur, Engis…). "Cela représente 41 ha utiles à mettre à disposition des entreprises et 44 entités de bâtiments".

En province de Liège, les six projets de PAE sont l’extension des Plénesses à Thimister-Clermont, un îlot d’entreprises à Hamoir, l’équipement d’une grande parcelle à Villers-le-Bouillet, le parc LD à Seraing, le site Rossart à Flémalle, et Godin à Marchin.

Sur proposition du ministre de l’Économie Willy Borsus, le gouvernement wallon vient de dégager 58 millions euros pour accélérer l’équipement de PAE et créer les infrastructures d’accueil pour les entreprises sinistrées, mais pas que.

Une annonce qui réjouit la Spi qui est désormais en mesure de mettre en œuvre ses projets "pour à la fois répondre aux besoins des entreprises et proposer un modèle bas carbone pour l’accueil d’entreprises."

"En tant qu’acteur public nous entendons jouer à fond notre partition de partenaire des communes et des entreprises afin de générer des solutions ici et maintenant avec une vision à long terme et remercions le gouvernement pour sa confiance", commente Cédric Swennen, directeur général Spi.

Les différents sites, propriété de la Spi, devraient être équipés pour 2024.