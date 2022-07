Trois jeunes Belges décèdent dans un accident au Maroc

LeRFCLiège a communiqué la nouvelle ce vendredi, annonçant la mort d’un de ses jeunes talentsâgé de 12 ans, Youssef Boujamaoui. "Notre jeune joueur Sang & Marine est décédé lors d’un accident survenu ce mercredi au Maroc. Brahim, son papa, a également perdu le petit frère et la sœur de Youssef. Une tragédie absolue et une douleur intense qu’aucun mot ne pourrait venir apaiser...", communique le club. Le père Brahim était au volant et a perdu trois de ses enfants d’un seul coup.