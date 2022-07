Portées disparues à Ostende, Bénédicte et Léa sont bien rentrées à Liège mais restent introuvables

Pour rappel, le vendredi 15 juillet vers 9 heures, Bénédicte Demoulin, une dame âgée de 35 ans et sa fille Léa Leenders-Demoulin, âgée de 8 ans, ont pris le train en gare de Liège-Guillemins en direction d’Ostende . Elles ont passé le week-end à l’hôtel ‘HEB’, situé ‘Koningsstraat’ à Ostende, qu’elles ont quitté le mardi 19 juillet vers 19 h 30. Suite à l'appel à témoins lancé ce mercredi, plusieurs personnes avaient contacté les forces de l'ordre pour leur signaler avoir vu la maman et sa fille du côté de la Panne.

Or, il s'avère,images des caméras de la gare à l'appui, que le duo a bel et bien repris le train à Ostende ce mardi vers 20 h 45 pour arriver à Liège-Guillemins vers 23 h 20. Là aussi, Bénédicte et Léa ont été filmées à la Gare des Guillemins. Depuis, plus rien...

Bénédicte Demoulin mesure 1 m 77 et a des cheveux blonds mi-longs coupés en carré. Elle a des tatouages sur les deux avant-bras. Elle est en possession d’un sac gris à roulettes. Elle portait un top bleu et un short en jeans.

Léa mesure entre 1m40 et 1m50 et a de longs cheveux blonds. Elle portait un T-shirt rose.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, la police vous invite à prendre contact avec elle via le numéro gratuit 0800 30 300 ou via Child Focus au numéro 116 000 .

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu