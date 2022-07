En bonne santé, la gamine a été prise en charge par les services compétents et devrait très vite être remise à sa famille. Il n’en va pas de même pour sa maman qui est actuellement entendue par les forces de l’ordre.

Les informations sont en effet encore fragmentaires, mais il semblerait que la maman a emmené sa fille et a occupé un appartement avec de personnes dont elle a très récemment fait connaissance. Sans téléphone et coupée du monde, elle ne se serait pas nécessairement rendu compte de toute l’inquiétude qu’elle avait créé autour de sa disparition.

Les « hébergeurs » ont pris peur

Un avis presse a été lancé jeudi et c’est en voyant celui-ci qu’un habitant d’Ans qui a voulu rester anonyme a prévenu les forces de l’ordre de la mère et de sa fille dans un appartement de la localité. En outre voyant toujours cet appel à témoins, les hébergeurs de Bénédicte et Léa ont expliqué à la dame qu’ils ne voulaient pas de problème et ont donc décidé de ramener mère et fille chez elles. Lorsque les forces de l’ordre ont investi l’appartement d’Ans, celui-ci était vide d’occupant, tout le monde étant en route vers le domicile de la maman.

Pour rappel, le vendredi 15 juillet vers 9 heures, Bénédicte et sa fille Léa, 8 ans, ont pris le train en gare de Liège-Guillemins en direction d’Ostende. Elles ont passé le week-end à l’hôtel, qu’elles ont quitté le 19 juillet vers 19 h 30.

Images des caméras de la gare d’Ostende à l’appui, il est apparu que le duo a bel et bien repris le train vers 20 h 45 pour arriver à Liège vers 23 h 20. Là aussi, Bénédicte et Léa ont été filmées à la Gare des Guillemins. Depuis, plus rien.

L’affaire n’en restera sans doute pas là.