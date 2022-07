Liège: Il fonce en voiture sur la foule au MontLégia!

Noureddine, 40 ans, encourt une peine d’un an de prison avec sursis probatoire devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir foncé dans la foule devant l'hôpital du MontLégia à Liège. Les faits se sont produits le 20 avril dernier. L’intéressé a décidé de se rendre sur place parce qu'il avait décidé d’obtenir des informations concernant le bien fondé des circoncisions… Pour ce faire, après avoir bu une grande quantité d’alcool, il s’est rendu à l’hôpital. Il a garé son véhicule devant l’établissement. Il est rentré et s’est directement rendu à l’accueil. Il a alors exigé à parler à un médecin pédiatre ou à obtenir son numéro dans le but d’avoir des explications qu’il estime avoir légitimement le droit d’avoir…