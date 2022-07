Vers 17h, le Fléronnais avait effectué un premier passage dans l'épicerie pour acheter (selon lui) quelque chose, mais le gérant l'avait empoigné et demandé de partir. Fâché, l'individu a alors renversé l'étalage, avant d'y retourner en soirée.

Vers 19h, le gérant de l'épicerie sort car il entend du bruit et lui demande de se calmer et d'arrêter de casser. C'est à ce moment qu'il voit que l'individu tient un couteau et un pied de biche dans les mains, demandant à en découdre. Le gérant s'enferme alors dans le magasin et appelle les services de police qui se rendent sur place mais le suspect n'était déjà plus là. Il sera intercepté un peu plus tard à proximité de son domicile. Il n'avait rien sur lui. Un PV de dégradation a été rédigé pour dégradation d'un étalage.

Deux versions différentes

Selon le suspect, c'est le gérant qui avait le couteau en mains.

Selon le gérant, l'individu avait déjà essayé de voler plusieurs fois dans son magasin. Il ne le veut plus dans son commerce. Il avait déjà appelé la police dans le courant de la journée.