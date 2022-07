Liège: il finit une course-poursuite dans le mur du cimetière de Robermont

Durant la nuit de vendredi à samedi, vers minuit à Liège, la police est appelée pour un accident. Un conducteur vient de s’encastrer dans le mur du cimetière de Robermont. Il apparaît qu’il faisait la course avec un autre conducteur. Il circulait à contre sens et a du faire une manœuvre d’évitement, avant de finir sa course dans le mur du cimetière.