Reprise progressive de l’activité chez Liberty

Les 28 000 tonnes de bobines laminées à chaud ont ainsi été expédiées, et permettront, explique l’entreprise, de répondre aux demandes, soutenues, de ses clients d’emballages en fer blanc.

La société confirme également que les travaux de maintenance sur les cuves de décapage de la ligne Galva 5 ont débuté le 27 juin et devraient se poursuivre jusqu’à la fin juillet, en vue d’un redémarrage prochain de la ligne dès que le nombre de commandes sera suffisant, a-t-elle encore précisé.

"En tout état de cause, l’installation de décapage commencera à produire les matériaux dont Liberty Dudelange a besoin pour honorer ses commandes, tandis que la ligne de packaging (Tilleur) poursuivra la production nécessaire aux clients de Liberty Liège", est-il encore écrit.

"Nous sommes fermement convaincus que le dernier trimestre de cette année nous permettra de bien progresser dans notre plan de redressement", a commenté Toker Ozcan, PDG de Liberty Steel Greensteel Emea. "Bien que la situation économique ne nous rende pas la tâche facile, nos équipes travaillent dur pour y parvenir. Nous continuons à dialoguer avec le gouvernement régional et d’autres parties prenantes pour essayer de trouver un moyen efficace de réduire les défis importants auxquels l’industrie manufacturière est confrontée en Wallonie, depuis ses coûts énergétiques beaucoup plus élevés que ceux de la Flandre jusqu’à la série de taxes excessives sur la propriété et même sur l’équipement. Nous pensons que notre nouveau business plan est réalisable et adapté à l’entreprise, mais nous avons besoin de l’aide du gouvernement pour rester compétitif sur ce marché très difficile", a-t-il encore ajouté. Le tribunal de l’entreprise de Liège avait récemment ordonné la liquidation de la société Liberty, qui fait partie du groupe GFG Alliance, en raison de sa mauvaise situation financière. Puis la liquidation avait été rejetée devant la cour d’appel. Le groupe s’était notamment engagé à redémarrer les activités.