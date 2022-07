Permis délivré pour la nouvelle gare de Visé

Le projet de la gare de Visé, mené en collaboration avec la Ville de Visé, comprend la construction d’un nouveau bâtiment voyageurs, la création d’une passerelle pour accéder aux quais, la construction et l’équipement d’un nouveau quai, l’aménagement des abords et la création d’un parking vélos.

Un bâtiment moderne

"Le bâtiment actuel ne répondant plus aux normes de confort et d’énergie sera remplacé par un nouveau bâtiment moderne et durable", précise la SNCB. D’une superficie de 176 m2, il comprendra une zone d’accueil avec guichet, une salle d’attente et sanitaires, et des locaux techniques.

Les nouvelles installations seront fonctionnelles et accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le bâtiment, en ossature bois, répondra au standard "quasi zéro-énergie". Il sera isolé, doté d’installations de chauffage et de ventilation performantes, équipé de panneaux solaires, d’une récupération des eaux de pluie et d’un toit végétal. Moderne avec son bardage bois et sa structure légère, "il sera aussi facile d’entretien et modulable". Un auvent pour s’abriter en cas de pluie ouvre le bâtiment sur le quartier.

Une passerelle vers les quais

Dans le même esprit que le bâtiment, la passerelle couverte est conçue avec une architecture contemporaine et dynamique. Faite de béton et d’acier, elle profitera aussi de finitions en bois pour le garde-corps. "Elle donnera accès rapidement aux quais avec des escaliers et trois ascenseurs."

Un nouveau quai

Le quai existant donnant accès aux voies 1 et 2 a déjà été réhaussé à 76 cm pour faciliter l’embarquement des voyageurs dans le train. Prochainement, un nouveau quai latéral de 250 m de long sera construit par les équipes d’Infrabel. Il permettra de faciliter la desserte ferroviaire autour de Liège en connexion avec les Pays-Bas ou lors de travaux sur la ligne. Il sera ensuite équipé par la SNCB d’abris, de bancs, d’une sonorisation pour les annonces en gare, d’horloges et de lignes de guidage pour les personnes malvoyantes. Des poteaux d’éclairage multifonctionnels seront installés pour laisser un maximum de place aux voyageurs sur le quai. "Ces mâts d’éclairage à système basculant permettront un entretien sans mise hors service d’un quai et une fixation aisée de caméras de sécurité, haut-parleurs, horloges et signalétique".

Un pôle intermodal

Le nouveau bâtiment, situé place des Déportés, améliorera l’intermodalité autour de la gare. Bien plus proche de la gare des bus et du parking voitures, il facilitera les échanges d’un mode de transport à l’autre. Une zone Kiss & Ride fera aussi son apparition pour déposer ou reprendre facilement des voyageurs.

Au total, la SNCB aménagera un parvis de 2.000 m2 avec un double objectif: créer un espace convivial et faciliter la circulation aux abords de la gare pour les personnes à mobilité réduite, piétons, cyclistes et automobilistes. Cet aménagement permettra d’apaiser la circulation aux abords immédiats des écoles et de la gare.

Un ascenseur permettra de connecter les quais, le parking voitures et la place. Des bancs seront installés, et des plantations verduriseront la zone. Un parking vélos avec contrôle d’accès sera aussi aménagé dans le prolongement de la gare pour accueillir 40 vélos et 5 vélos cargo, contre 22 au total auparavant.

Située sur la ligne ferroviaire 40, la gare de Visé relie les gares de Liège-Guillemins et Maastricht. Chaque heure, dans chaque sens, un train relie ces 2 villes en 15 min. ​ "Les travaux de construction du quai débuteront à l’automne et ceux du bâtiment voyageurs en 2023, ceci en maintenant la gare en service durant tout le chantier."