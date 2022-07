Francesco Iannello, le patron de la petite société immobilière Henna Immo, en a gros sur la patate. Son projet de réaffectation d’une ferme en six appartements à Hermée (Oupeye) à du plomb dans l’aile, bloqué par l’absence de raccordement au gaz et à l’électricité.

" Tout est pratiquement fini, il ne reste plus que quelques aménagements de rien du tout et surtout ces fameux branchements. L’avant de la ferme n’est pas aménagé puisqu’on ne va quand même pas reboucher les tranchées pour les rouvrir quand Résa viendra. Une fois les raccordements effectifs, on devra aménager le parking et tout sera nickel", explique le patron.

«Pour d’autres, c’est fait en 24 heures»

Mais, à son estime, le délai d’attente est inadmissible. "J’ai introduit la demande voici 17 mois! Je téléphone sans arrêt, j’écris, mon avocat écrit et on ne nous répond même plus. La dernière fois que j’ai eu Resa en ligne, on m’a dit qu’il manquait un document. Mais je l’avais envoyé six mois plus tôt!"

Mais en attendant, sa société souffre. "Nous sommes bloqués, les six appartements ne sont pas loués. Je n’ose pas le faire, puisque si je ne donne pas les clés à temps, les locataires me demanderont de payer des indemnités de retards, de payer l’hôtel ou un garde-meubles. Nous avons donc engagé des fonds et nous n’avons pas de rentrées…"

Au départ, M. Ianello se voulait compréhensif. "C’est vrai, avec le Covid, il y a eu des retards et c’est d’ailleurs pour cela que j’ai introduit ma demande très tôt. J’ai même déjà payé la facture, il y a plus de quatre mois. Rien n’y fait".

"Qu’on se comprenne bien" poursuit M. Iannello, "je n’ai rien contre les Gitans, mais je ne m’explique pas comment, quand ils s’installent à Visé, on les branche en 24 heures, alors que moi, un an et demi plus tard, ce n’est toujours pas fait. En 30 ans de métier, je n’ai jamais vu cela."

Et Francesco Iannello de se souvenir: "lorsque j’ai construit moi-même ma maison, tous les branchements, gaz, eau, électricité, ont été faits en une quinzaine de jours. C’est impossible aujourd’hui, mais quand même, passer de 15 jours à plus de 17 mois…"