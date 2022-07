Situé en bord de Vesdre, le bâtiment au cachet architectural de style néo-Renaissance, s’impose comme porte d’entrée de la ville de Chênée. Cet ancien hôtel de ville avant la fusion des communes de 1977 qui intégrera Chênée dans la Ville de Liège sert aujourd’hui de mairie de quartier, de commissariat de police, et contient des bureaux de l’arrondissement

Construit en 1903, le joyau patrimonial dispose d’une colonnade et d’une entrée par un escalier. La tour ornée d’une horloge et d’une flèche élancée atteint 37,5 mètres. Magistral.

Ce joyau patrimonial, ayant subi une rénovation profonde en 2014, n’aura pas été épargné par les inondations. L’eau est montée à son rez-de-chaussée jusqu’à 1m60, rendant le bâtiment inoccupé durant un an. “Fort heureusement, le rez-de-chaussée n’est pas occupé par des bureaux mais des installations techniques”, commente Roland Léonard, échevin des Travaux, lors d’une visite des locaux.

Instabilité Outre les dégâts intérieurs, “nous avons constaté des dégradations dans les fondations du bâtiment, dans le lit de la Vesdre”, rappelle-t-il. “L’eau a lessivé des joints et certains éléments de la structure, mettant le bâtiment en péril”.

Le premier travail fut donc de stabiliser le bâtiment. “Cela a nécessité des travaux importants d’assèchement de la Vesdre”, pour lesquels il a fallu attendre le mois de mai et sa belle saison, avec l’installation de batardeaux, sorte de parois étanches. “Il a ensuite fallu pomper l’eau qui restait”. En vue de réinvestir le bâtiment, “il a fallu au mois de juin rénover les locaux, changer le système de chauffage du bâtiment, chauffé en partie avec des pellets, mais aussi l’électricité, les portes coupe feu…”, détaille Roland Léonard. Des travaux réalisés durant le mois de juin. L’ensemble du chantier, en ce compris les études et travaux en stabilité, aura coûté un total de 300000 euros, “avec intervention de l’assurance et de la Région wallonne, et les moyens communaux pour le reste”.

Le bâtiment sera remis à la disposition des Chênéens dès ce 18 juillet, soit tout pile un an après les inondations, annonce avec fierté l’élu liégeois. Le commissariat sera le premier acteur à retrouver ses bureaux. La division propreté de l’espace public, le centre culturel et la mairie de quartier devront attendre septembre pour réinvestir les lieux.

“C’est un bâtiment important auquel les habitants tiennent, c’était important pour nous de le remettre sur pied”, conclut l’échevin. En tant que bâtiment public, “le rouvrir un an après les inondations, marque le signe que Liège, Chênée se relève!”