Inondations en Wallonie: un sentiment mitigé sur la cérémonie d’hommage, un manque de représentativité pointé

Sur son trente-et-un, attendant le début des commémorations, Ann Higny, dont les enfants ont été sinistrés lors des inondations, se demande l’intérêt, pour les victimes, de cette cérémonie. "Qu’est-ce que cela leur amène ?" Pour elles, "c’est de la pommade, du maquillage", pense-t-elle.

Un groupe attend également de pied ferme les autorités, vêtu d’un t-shirt disant "Toujours sinistrés, toujours abandonnés". Pour l’une d’entre elles, qui est venue de Verviers, il était "important d’être ici aujourd’hui pour dire qu’on est toujours en train de se battre".

"C’était une cérémonie officielle, ce qui est très bien, il faut qu’on en parle mais par contre, ce n’étaient pas les bonnes personnes qui étaient invitées", estime de son côté Charlotte Depierreux, qui a lancé l’association "Côté Solidarité", pour aider les personnes sinistrées. Selon elle, ces dernières n’étaient pas suffisamment représentées lors de la cérémonie officielle. "Il y avait des officiels, des bénévoles mais pas assez de sinistrés. Ce n’est pas représentatif de toutes les personnes qui ont été touchées", dénonce-t-elle.

Mme Depierreux pointe aussi que seules les personnes admises sous le chapiteau ont pu assister à la cérémonie alors que de nombreux riverains ont dû rester dehors, sans que l’hommage ne soit retransmis. "Ça ne coûtait pas plus cher de mettre au moins un écran à l’extérieur et un baffle pour que tout le monde puisse participer, (...) puisse voir le soutien du Roi, de la Reine et des politiques."

Pour Sébastien Mathieu, facteur à Rochefort qui a également été sinistré, cette cérémonie revêt au contraire une grande importance. "C’est surtout un soutien moral, mais on sent qu’on n’est pas oubliés. Même un an après, on est toujours soutenus", se réjouit-il. La catastrophe l’a "beaucoup touché" et il n’a pu travailler pendant trois semaines après la catastrophe. "Je me voyais mal aller rencontrer les gens de ma tournée, qui étaient sinistrés, qui étaient dans le même cas que moi", témoigne-t-il. "Si eux ne sont pas bien et moi non plus, ce n’était pas top pour travailler", explique-t-il, ajoutant avoir obtenu une aide financière et psychologique de la Poste après les inondations.