Inondations à Liège: des devis plus élevés qui pourraient freiner les travaux…

Plus de la moitié

Sur 20000 habitants que comptaient à ce moment-là Chênée et Angleur, la ville de Liège a comptabilisé 10500 personnes ayant au moins eu de l’eau dans leurs caves. Ce qui représente 4500 foyers!

“Liège est la commune où il y a eu le plus de sinistrés mais pas forcément plus de destructions. Nous n’avons pas connu de scène comme à Pepinster ou Trooz où plusieurs maisons se sont effondrées. Il y en a eu une sur Chênée qui s’est effondrée et cela a eu des répercussions sur une deuxième maison”, relève-t-il. “Nous avons également dû déplorer deux décès sur le territoire communal”.

Dans les premiers jours ayant suivi les inondations, au-delà de la prise en charge psychologique; administrative et en matière d’aide de première nécessité, une priorité vis-à-vis des sinistrés était de reloger ceux qui en avaient besoin, de leur permettre de réintégrer leur logement et d’y réaliser les opérations de réhabilitation dès que possible. “La Ville a ainsi acheté et mis à disposition des sinistrés 500 déshumidificateurs vu qu’il faisait humide partout. En matière d’hébergement d’urgence, ce sont près de 400 personnes qui ont été hébergées dans des hôtels, à la maison des étudiants de l’Université de Liège puis, par la suite, au sein du centre d’hébergement qui a été mis en place à l’ancienne clinique de l’Espérance, à Montegnée, avec l’aide de la Croix-Rouge”, précise Marc Minet. “Toute personne ayant fait la demande a été prise en charge et ce n’est qu’une fois que des solutions ont été trouvées pour tout le monde que le centre d’hébergement a été fermé. Au total, 260 ménages ont été relogés via la cellule relogement”.

Entre juillet et septembre 2021, pas moins de 40000 tonnes de déchets ont été évacuées. “Et cela continue”, souligne Marc Minet. “Car même si cela pose certains problèmes, le bourgmestre a souhaité continuer à permettre aux personnes qui réalisent des travaux d’évacuer leurs déchets en plaçant des conteneurs à certains endroits. Il apparaît d’ailleurs que beaucoup de personnes n’ont pas encore entamé leurs travaux”.

Toujours en cours

Pourquoi? En raison de différends avec les organismes assureurs? “L’indemnisation semble avoir suivi son cours mais cela dépend parfois des plannings des entreprises… Et puis, beaucoup de devis ont été établis avant l’augmentation vertigineuse des prix… Si bien que les devis peuvent accuser des augmentations de 20, 30 voire 40%! On peut donc redouter que certains ménages éprouvent des difficultés à boucler leur budget et réaliser leurs travaux de réparation”…

En circulant aujourd’hui dans le centre de Chênée, on peut encore relever des traces de ces terribles inondations, entre les travaux en cours au niveau du pont de Lhonneux, les barrières faisant office de garde-corps en bord de Vesdre ou encore les résidus de gravats au sol et ce pignon de façade ayant manifestement souffert… Et qu’en est-il du côté de la population? Les derniers chiffres dont dispose la ville de Liège font suite à une enquête menée en porte-à-porte, entre le 15 mars et le 16 avril 2022, et destinée à dresser un état des lieux de la situation des sinistrés. Sur les 4500 foyers concernés, il en ressort que 1800 ont répondu, les autres ayant estimé ne plus avoir de besoins spécifiques ou n’étaient pas présents.

“Sur les 1800, environ 1300 ont déclaré que les travaux étaient toujours en cours tandis qu’environ 500 ont précisé avoir encore des débris à évacuer. Sachant que les devis ont été établis avant l’augmentation des prix, le risque est que bon nombre de personnes se retrouvent trop juste vis-à-vis du coût des travaux… Une des variables d’ajustement pourrait alors être l’évacuation des déchets… C’est pourquoi le bourgmestre veut maintenir ce service, grâce aux conteneurs, afin d’aider les gens à réhabiliter leurs logements. On souhaite clairement éviter que certaines personnes ne revendent sans toucher à quoi que ce soit, par manque de moyens”, relève le chef de cabinet, qui tient à souligner cette belle solidarité qui s’est mise en place vis-à-vis des sinistrés, tant au niveau des services publics que de bénévoles venus de toutes parts.

Des habitants sur ces quartiers sinistrés, la Ville en a perdus et elle ne tient pas à en décompter davantage… Ce sont, en effet, environ 1000 personnes qui étaient domiciliées sur Chênée et Angleur qui, depuis lors, ont quitté ces quartiers. A ce jour, quelque 500 maisons semblent inoccupées…

Autre conséquence de ces inondations de juillet 2021, la ville de Liège a enregistré un peu plus de 13 millions d’€ de dépenses liées, en particulier, aux mesures prises pour y faire face, en ce compris les heures supplémentaires du personnel.