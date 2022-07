Nul doute que la venue à Liège de cet hôte de marque réjouira les festivaliers qui se bousculeront pour entendre ses plus belles aventures avec un Chuck Norris, Menahem Golan ou un Sylverster Stallone, ses rencontres fantastiques avec les plus belles étoiles des plus beaux plateaux hollywoodiens, ou simplement, si l’on peut dire, son parcours cinématographique de Bloodsport (1988), Universal Soldier (1992), Timecop (1994), à Expendables 2 (2012) au Dernier Mercenaire (2021)… Anecdotes, scénarios ou voix de Maître Croc, policiers, drames ou comédies, tant de registres pour ce personnage qui n’en finit pas d’attiser la curiosité de tous.

Voilà une 7e édition qui s’annonce exceptionnelle. « Nous l’accueillerons à bras ouverts, et lui préparerons des moments formidables », se réjouissent les organisateurs.

Les plus grands noms du cinéma

Depuis 2016, le Festival International du Film de Comédie de Liège rassemble autour de la comédie, sous toutes ses formes. Sentimentale, dramatique, sociale, horrifique. D’ici, d’ailleurs, de plus loin. Au programme durant 5 jours : des avant-premières, des séances scolaires, des leçons de cinéma, des castings de figurants, des master classes, des conférences, des workshops, du networking, des rencontres avec les équipes de films, des séances de dédicace, d’hommages, de remise de prix...

Les plus grands noms du cinéma sont passés par le FIFCL : Kev Adams, Gérard Darmon, Josiane Balasko, Thierry Lhermitte, Michèle Laroque, Gérard Jugnot, Alysson Paradis, Clovis Cornillac, Jean-Marie Poiré, Valérie Bonneton, Patrice Leconte, Anne Émond, Dominique Pinon, Olivier Gourmet, Xin Wang, Bouli Lanners, Éric Judor, Elie Semoun, Jaco Van Dormael, Bruno Solo, Yvan Le Bolloc’h, Catherine Jacob, Daniel Prévost, Stéphane Guillon, Vincent Desagnat, Bruno Moynot, Virginie Hocq ou encore Pascal Légitimus.

Le FIFCL est le seul festival en Belgique à récompenser les comédies, et l’unique festival en Europe à récompenser les comédies internationales : 10 longs-métrages y sont en compétition chaque année. Il rayonnera, cette année encore, à tous les points de vue : sociétal, culturel, poétique, économique, touristique, culinaire et pédagogique.