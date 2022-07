Inondations de juillet 2021: l’origine du chaos

Le 15 juillet 2021, des pluies ont provoqué des inondations dévastatrices dans le sud et l’est de la Belgique. 39 personnes ont perdu la vie et des milliers d’autres leur logement. Un an plus tard, dans les vallées souillées par les eaux, on reconstruit toujours. On attend les aides financières annoncées, on s’entraide et on espère ne pas être oubliés. On prie surtout, pour ne plus jamais revivre pareil détresse.