Inondations  : après les déchets, les boues stockées sur l’A601

.

Après l’évacuation des déchets, la Spaque a démarré il y a plus d’un mois l’évacuation des terres charriées par les inondations, stockées temporairement par les communes sinistrées (3 000 tonnes à Trooz, 30 000 tonnes à Chaudfontaine, 20 000 tonnes à Engis…). Des terres acheminées et stockées à leur tour sur l’autoroute A601, devenue le symbole et l’outil incontournable de la gestion post-inondation. Sur les 5 kilomètres de long de cette autoroute désaffectée, les déchets ont fait place aux terres. En moyenne, 1 000 tonnes de terres y sont acheminées chaque jour par camions.

« Aujourd’hui, l’autoroute arrive à saturation », indique la porte-parole, sous un fond de bruit de pelleteuse. Près de 50 000 tonnes y sont déjà stockées, le maximum que permet le permis de stockage. Avant de pouvoir accueillir de nouvelles terres, la Spaque prévoit de procéder au traitement de celles déjà stockées sur place. « Au fur et à mesure que des terres seront évacuées, d’autres seront acheminées sur l’autoroute ».

Les travaux commenceront au mois d’août en raison des congés du bâtiment. « Des cribleuses seront installées sur place pour séparer les terres des gravats, et éventuellement les déchets », explique la porte-parole. « Le criblage démarrera mi-août ». Une fois criblées, les terres seront envoyées vers des centres de valorisation « pour être traitées, analysées et réutilisées pour différents usages selon leur qualité ». « Les premières évacuations des terres de l’A601 démarreront début septembre ». La quantité totale des terres à traiter est estimée à 150 000 tonnes ou 85 000 m3, soit l’équivalent de 23 piscines olympiques, de sorte que la Spaque prévoit « entre 6 et 12 mois pour évacuer l’ensemble des terres. »

.

Réhabilitation

Le député Mauro Lenzini a interrogé récemment le ministre Philippe Henry quant au projet de réhabilitation de cette bretelle une fois le travail de la Spaque terminé. Ce dernier a répondu qu’il était toujours bien prévu de rénover l’A601 « à gabarit réduit » (2x1 voie), pour un montant de 6 millions d’euros.

« Une étude globale de mobilité va être lancée en vue de définir de manière plus précise le projet. Cette étude analysera également la manière d’assurer une accessibilité depuis cet axe vers le pôle multimodal qui est à développer avec, entre autres, un P + R à la gare de Milmort ainsi que le terminus de la ligne 7 de l’OTW. »

.

Nettoyage des cours d’eau

Outre l’évacuation des terres charriées, la Spaque doit aussi encore évacuer les déchets issus du nettoyage en cours des cours d’eau, réalisé par le SPW. La quantité de déchets et de matériaux d’atterrissement (mélange de terres, graviers, galets) est aussi estimée à 150 000 tonnes.

Au total, pas moins de 450 000 tonnes de matériaux issus des inondations auront ainsi été gérées par la Spaque. Quant aux pollutions diffuses en hydrocarbures des sols, d’origine indéterminée (non prise en charge par les assurances donc), la Spaque a reçu plus de 700 demandes de traitement.

« Sur l’ensemble des terrains analysés à l’heure d’aujourd’hui, seuls 10 % présentent une pollution », rassure la porte-parole. L’assainissement des terrains a commencé en avril, « chez des particuliers, mais aussi des terrains communaux ou jardins publics. À savoir qu’un chantier dure entre deux et cinq jours maximum ». Des terrains, « où des témoins ont vu passer des citernes avec des indices comme une végétation brûlée, une odeur, des taches d’huile… ». Une analyse est alors faite. « Si une pollution est mise en évidence, on réalise un assainissement ; on excave, c’est-à-dire qu’on enlève les terres sur une vingtaine de centimètres et on remet de la bonne terre.