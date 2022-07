Les Ardentes 2022: Orelsan régale sur scène et les autres temps forts du dimanche 10 juillet

Tout réussi à Orelsan, de ses albums au documentaire sur sa carrière ou à sa marque de vêtements, mais aussi sur scène. Le rappeur caennais enchaîne les tournées des Zéniths et des plus gros festivals depuis près de dix ans. Sur la scène Big Eye dimanche soir, ses dizaines de milliers de fans ont pu admirer son professionnalisme et ses efforts de prestation: jeux de lumières, interactions avec le public…

L’alchimie entre les deux artistes est toujours aussi efficace, en studio comme sur scène. ©EdA Mathieu Golinvaux

Grand moment du concert, l’arrivée de Stromae sur scène avant son propre passage, pour interpréter leur titre La pluie , rencontrant toujours autant de succès cinq ans après sa sortie. L’auteur de La terre est ronde n’a plus rien à prouver, mais continue de proposer les meilleures performances possibles à chacun de ses concerts.

Son dernier album, Civilisation, sorti en novembre 2021 a explosé un record de ventes. Disque de diamant, 500000 ventes en France en seulement cinq mois et dix jours, c’est du jamais vu pour un rappeur français. Dans les prochains mois, c’est la deuxième partie du documentaire sur sa carrière, réalisé par son petit frère, qui arrivera sur Amazon Prime.

Asap Rocky, la prestance américaine

Asap Rocky était déchaîné sur la scène Phoenix. ©EdA Mathieu Golinvaux

Lance-flammes, pluies d’étincelles et énergie déborante. Les Ardentes n’avaient rien àenvier aux festivals de musique américains grâce à la prestation époustouflante de Asap Rocky. Le leader du collectif Asap Mob a enflammé, au propre comme au figuré, la grande scène Phoenix, dimanche, pendant plus d’une heure. Un concert rappelant celui de son compatriote Tyler the Creator deux jours plus tôt pour leur professionnalisme et le côté spectaculaire.

Alternant une énergie folle sur ses morceaux les plus puissants comme Testing et les chansons plus planantes comme LSD , le rappeur new yorkais a pris le temps de remercier plusieurs fois la foule pour l’amour qu’il a reçu tout au long de sa performance. Habitué des lieux, il s’était déjà produit aux Ardentes en 2019.

Des dizaines de milliers de personnes sont venues assister au show de la superstar américaine. ©EdA Mathieu Golinvaux

Asap Rocky a commencé à rapper dans les rues malfamées du Bronx et de Manathan à seulement huit ans. Il est depuis devenu une superstar et l’un des artistes les plus influents des années 2010 outre-Atlantique. Son dernier album Testing date de 2018 mais le rappeur est toujours à la page.

En plus d’être avant-gardiste dans la musique, Asap Rocky l’est aussi dans la mode. Avec son charisme redoutable il a notamment été égérie des marques Dior et Calvin Klein. Du côté de sa vie privée, l’artiste aux multiples facettes vient d’avoir un enfant avec l’autre superstar de la pop, Rihanna.

Freeze Corleone, rap illégal

Freeze Corleone s’était déjà produit sur la même scène la veille avec son collectif, le 667. ©EdA Mathieu Golinvaux

Figure de proue du 667, collectif de rappeurs implanté en région parisienne , FreezeCorleone a transposé le public de la scène Big Eye dans une ambiance sombre avec son rap technique, bourré de références à la pop culture et aux théories du complot. Écouter Freeze Corleone donne parfois l’impression de faire quelque chose d’illégale tant sa musique est ténébreuse est sans concession. "Ils ont peur de me signer chez Sony" , fanfaronne-t-il sur Chen Laden en référence à son indépendance vis-à-vis des maisons de disques.

La trentaine, Freeze Corleone a publié de nombreux projets depuis une dizaine d’années. La menace fantôme , son dernier album en date est sorti le 11 septembre 2020. Basses menaçantes et paroles controversées font l’ADN du rappeur.Vendu à plus de 100000 exemplaires, il a consacré l’artiste d’origine sénégalaise comme un incontournable de la scène rap francophone.

Burna Boy envoûte la foule

Personne aux Ardentes n’a réussi à faire danser le public aussi bien que Burna Boy. L’artiste nigérien se produisait en début de soirée sur la scène Phoenix et le moins que l’on puisse dire, c’est que les festivaliers étaient conquis. Le prince de l’afrobeat a mis l’ambiance sur scène pendant près d’une heure, accompagné de ses choristes, avec ses chansons festives et entraînantes comme On the Low , Location et Gbona .

Véritable showman, la bonne humeur de Burna Boy était communicative. ©EdA Mathieu Golinvaux

Burna Boy mélange et joue avec les genres musicaux.De la pop au reggae, en passant par le rap, les musiques traditionnelles africaines, le RnB et le dancehall, on retrouve une palette d’influences musicales impressionnante dans ses chansons.

Le chanteur de 31 ans est l’un des artistes africains les plus écoutés dans le monde aujourd’hui.Il a publié une dizaine de projets depuis 2010. Son dernier album, Love, Damini est sorti vendredi 8 juillet, à peine deux jours avant sa performance aux Ardentes. Dessus, on retrouve le tube Last Last et des collaborations avec Ed Sheeran, J Balvin ou encore Kehlani.