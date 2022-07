45 minutes de retard, à peine 40 minutes de concert et des huées. Ils étaient la tête d’affiche de la programmation des Ardentes pour le samedi 9 juillet, c’est peu dire que Ademo et N.O.S ont déçu leurs fans. Censés commencer leur prestation à 23h30, les deux frères originaires de la ville de Corbeil-Essones en Île-de-France, sont arrivés sur la scène Phoenix vers 00h15.

Le festival ayant des accords avec les riverains pour arrêter les concerts à 01h00, le groupe n’a pu faire que 40 minutes de concerts et huit chansons.Des huées qui s’étaient déjà fait entendre avant leur montée sur scène, ont repris de plus belle lorsqu’ils ont annoncé qu’ils devaient arrêter le concert. Les réactions des fans énervés et déçus pullulent depuis samedi soir sur les réseaux sociaux.

Chaque début de chanson des deux frères déclenchait une ovation de la part des milliers de spectateurs. ©EdA Mathieu Golinvaux

Le peu de temps qu’il a duré, l’ambiance était néanmoins au rendez-vous, toute la foule chantant les titres phares de PNL comme Au DD , Jusqu’au dernier gramme et particulièrement Le monde ou rien , morceau qui a propulsé les deux frères sur le devant de la scène à sa sortie en 2015.

Très discrets dans la vie de tous les jours, les membres de PNL n’ont jamais fait aucune interview depuis la formation du groupe. Ils préfèrent laisser parler leur musique plante et introspectives teintés de références à leur ancienne vie de dealers et à la pop culture avec le manga Dragon Ball ou les films Scarface et La cité de dieu . Leur dernier album, Deux Frères, sorti en 2019 s’est écoulé à plus de 700000 exemplaires.

Bekar, show réussi pour le prodige de Roubaix

Bekar a confirmé qu’il avait tout pour être une future tête d’affiche de la scène rap française. Le rappeur roubaisien a pris possession de la scène Forcing Club en milieu d’après-midi pour jouer ses titres devant un public nombreux et acquis à sa cause. Clous du spectacle, les titres La mort a du goût , Dehors et Fenêtre sur Mer ont eu un succès remarquable.

À seulement 24 ans, Bekar a déjà sorti 3 projets dont Miseria , le dernier en date, disponible depuis le 8 avril. L’artiste du nord de la France fait partie de la génération de rappeurs bercée par Nekfeu et son groupe 1995, avec l’amour du rap mélangé à des mélodies remplies de nostalgie.

Ninho, triomphe pour le Jefe

Ninho est capable de faire un tube de n’importe quel morceau. ©EdA Mathieu Golinvaux

Triomphe pour Ninho sur la scène Phoenix. Alors que le soleil se couchait, le rappeur de la Seine-et-Marne a joué devant une foule qui s’étendait à perte de vue. Tous les morceaux qu’il a performé ont reçu un succès indéniable. La vie qu’on mène , titre sorti sur son album Destin en 2019 a résonné comme un hymne, chanté en choeur par les dizaines de milliers de festivaliers.

Figure de proue de la scène rap actuelle, Ninho est le rappeur à inviter en featuring pour faire un tube. Il possède aujourd’hui le record de morceaux certifiés avec un compteur à 127 singles d’or en février dernier. Très productif, Ninho a multiplié les albums, mixtapes et a collaboré avec une grande partie des rappeurs francophones. Son dernier album Jefe est sorti en décembre 2021.

Tiakola, le prince de la mélodie

Malgré son jeune âge, Tiakola se produisait sur la plus grande scène des Ardentes. ©EdA Mathieu Golinvaux

Celui qu’on surnomme le prince de la mélo a prouvé qu’il méritait ce titre vers 16h30 sur la scène Phoenix. Tiakola a sorti son premier album solo, justement appelé Mélo, il y a peu de temps, le 27 mai, mais le public connaissait déjà toutes les chansons. Les morceaux Gasolina ou encore ses collaborations avec les artistes Niska, Dadju et Gazo.

Le rappeur de La Courneuve en Île-de-France a d’abord sorti quelques projets avec le groupe 4keus gang dont il fait partie avant de tenter l’aventure en solo. Pari réussi, les autres membres des 4keus lui ont apporté sur scène le disque d’or qu’il a obtenu seulement quelques semaines après la sortie de son album.

667, groupe sans concessions

Zuukou Myzie, membre du 667. ©EdA Mathieu Golinvaux

Une dizaine de rappeurs, habillés en noir de la tête aux pieds, cagoulés pour certains, les membres du groupe 667 ont fait honneur à leur réputation sur la scène Big Eye. Les rappeurs du 667 sont connus pour leur rap sombre, technique et inimitable à l’image de la figure de proue du groupe, Freeze Corleone. Celui-ci a ouvert le bal avec son titre Welcome to the party , en hommage au rappeur américain Pop Smoke décédé en 2020. Freeze Corleone se produit d’ailleurs également en solo dimanche pour le dernier jour des Ardentes.

Les membres du collectif 667, à prononcer "six six sept", sont implantés en région parisienne et pour beaucoup, originaires du Sénégal. Dans leurs morceaux, on retrouve beaucoup de références aux méchants de la pop culture et aux théories du complot.L’ambiance qu’ils arrivent à créer dans leur musique est impressionnante. Les rappeurs Zuukou Mayzie, Osirius Jack, Kaki Sentana, Norsace et les autres se sont succédés pour interpréter leurs titres phares.