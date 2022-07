Les Ardentes 2022: le triomphe de Damso et les autres événements marquants de ce deuxième jour

Après avoir commencé par interpréter les morceaux de son premier album, Batterie faible sorti en 2016, comme Périscope , Damso a chanté ses titres plus ensoleillés comme ses collaborations Dégaine avec Aya Nakamura, Démons avec Angèle ou Rencontre avec Disiz La Peste. Ces artistes n’étaient pas présents aux Ardentes mais le rappeur a tenu à les dédicacer devant son public.

Le show de la journée: Tyler the Creator

Les artistes américains sont connus pour avoir des prestations scéniques très élaborées, cela n’a pas manqué pour Tyler the Creator. Il a conclu cette deuxième journée des Ardentes par un show comportant flammes, fumées et feux d’artifice, le tout en rappant sur une colline fabriquée sur la scène avec des paysages de forêt projetés sur l’écran derrière lui.

L’installation scénique de Tyler the Creator était impressionnante. ©Ennio Cameriere

Avec sa voix rauque reconnaissable entre mille, Tyler the Creator interprétait ses titres en faisant participer la foule comme sur Are we still friends? et New magic wand . Tyler fait partie de ces artistes "OVNI", difficile à catégoriser tant sa musique est diversifiée. Son univers déjanté, ses paroles absurdes mais entraînantes et sa personnalité explosive font le succès du rappeur de Los Angeles.

À31 ans, Tyler the Creator a déjà sorti beaucoup d’albums et de mixtapes depuis ses débuts en 2007, en solo ou avec son collectif Odd Future. Son dernier projet, l’album Call me if you get lost était une des plus belles réussites de 2021 outre-Atlantique.

PLKinterrompt son concert pour aider ses fans

C’était un des plus beaux moments de la journée de vendredi. Le rappeur PLK, originaire d’Île-de-France a coupé plusieurs fois la musique durant son concert afin de permettre à la sécurité de venir en aide à des spectateurs en détresse. Des milliers de personnes étaient massées devant la scène Phoenix pour écouter l’artiste d’origine polonaise.

Le geste de PLK a été applaudi par ses fans. ©Ennio Cameriere

La chaleur, le monde et les mouvements de foule avec des pogos sur la plupart des titres ont fait flancher plusieurs festivaliers. Atteints de malaises, ils étaient évacués par les vigiles et pris en charge par la croix rouge. "Faites attention, c’est que de la musique, on ne va pas se faire mal pour ça", s’inquiétait PLK sous les applaudissements de ses fans le félicitant pour son geste.

L’interprète de Un peu de haine , problèmes et du très attendu Petrouchka , collaboration avec le marseillais Soso Maness, a pu reprendre son concert et livrer une impressionnante prestation tant les chansons étaient reprises en chœur.Dans le rap depuis très jeune, l’artiste de 25 ans a multiplié les projets en solo, ou en avec son groupe Panama Bende. Le dernier album en date Enna en 2020 a été un énorme succès, vendu à plusieurs centaines de milliers d’exemplaires.

Lujipeka ne fait qu’un avec la foule

Parcourant le public à genoux sur un bateau pneumatique porté par ses fans, Lujipeka a mouillé le maillot vendredi soir sur la scène Forcing Club. Multipliant les idées originales pour ses concerts, le rappeur originaire de Rennes avait amené un canon à t-shirt pour offrir des éléments de son merch au public.

Il n’avait pas un horaire facile, jouant en même temps que Damso mais l’interpête de Pas à ma place semble avoir trouvé la sienne sur scène tant il était à l’aise. Lujiepka est aussi descendu dans la foule pour chanter en communion avec ses fans un titre très apprécié, Pierre feuille papier ciseaux.

Après quelques EP en 2020, Lujipeka a sorti son premier album solo Montagnes russes fin 2021. L’artiste n’est néanmoins pas un novice dans la musique, membre du groupe Columbine, il a enchaîné les grandes scènes de festivals avec son acolyte Foda C avant la pandémie.

En bref: les autres concerts qui valaient le détour

La chanteuse Joanna a illuminé la scène Forcing Club en début d’après midi avec sa voix envoûtante. Son album Sérotonine sorti en 2021 retrace les différentes étapes d’une relation amoureuse.

La sauvagerie au micro avec Kaaris et Kalash Criminel. Les deux rappeurs originaires de la ville de Sevran en Île-de-France ont retourné la scène Hood avec leur rap énervé et leurs paroles agressives mais teintées d’humour. Le titre Arrêt du cœur résonne sûrement encore là-bas.

Hamza comme à la maison. Le rappeur Bruxellois a fait une surprise à ses fans sur la scène Big Eye.L’artiste aux influences RnB a interprété un morceau inédit en collaboration avec le rappeur américain Offset pour le plus grand bonheur du public.