Les Ardentes 2022: le projet Synka pour sensibiliser protéger et prendre en charge les personnes droguées à leur insu

"On a commencé à travailler sur le projet en novembre, au moment où sortaient les témoignages avec le #BalanceTonBar" raconte Justine Marquis, chargé de production et des relations publiques pour le festival. L’objectif n’est pas seulement d’éviter que les festivaliers soient drogués à leur insu grâce à des protèges gobelets, mais aussi de rassurer les gens d’après elle face à la multiplication des témoignages de personnes piquées durant des concerts.

Plus 1000 protèges gobelets distribués

Aux Ardentes, il y a un stand Synka dans le festival et un dans le camping qui accueille les festivaliers avec une permanence non-stop pour aider les festivaliers dans le besoin. Des assistantes sociales sont là pour écouter les victimes et des médecins réalisent des tests et des prises de sang sur place.Pour l’instant, des dizaines de personnes ont été accueillies au stand mais aucun test ne s’est révélé positif à la drogue selon les organisateurs et aucune piqûre n’a été constatée.

Plus d’un millier de protections pour gobelets ont déjà été distribuées aux festivaliers. Elles existent sous deux formes discrètes, qu’on peut mettre autour du poignet comme un chouchou quand on ne s’en sert pas ou en porte-clés.

Des protections réutilisables

Plusieurs dizaines de milliers de festivaliers se rendent sur le site des Ardentes. ©ÉdA Mathieu Golinvaux

Justine Marquis assure que l’organisation du festival a mis l’accent sur la qualité des protections afin qu’elles soient réutilisables. "On sait que la plupart des festivaliers ont entre 16 et 25 ans, avec l’été, puis la rentrée, il va y avoir beaucoup de soirées où ils pourront les utiliser" , explique-t-elle.

Selon elle, ce n’est pas dans le festival que les gens courent le plus de risques, car quand ils ont une boisson pendant un concert, elle est toujours dans leurs mains.Les protections visent plus à être utilisées dans des contextes où on peut être amené à laisser son verre sans surveillance. L’objectif est aussi de rassurer les gens face à la peur due aux témoignages des victimes de ces derniers mois d’après Justine Marquis.