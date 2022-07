900.000 euros de factures douteuses pour le projet Cristal Park à Seraing

Selon "Le Vif" et la RTBF, "ces factures ont été émises au nom de sociétés qui existent (BUAAA à Liège, RTKL à Londres, IB Invest à Cannes, le cabinet d’avocats CEW & Partners à Bruxelles) mais aussi d’une boite qui n’a jamais existé (Bouraly Consulting à Cannes) et même d’une société qui existe (NeoMagic, dans la Silicon Valley) mais dont l’activité réelle (la vente de puces électroniques et l’e-commerce) a été complètement transformée pour qu’elle puisse facturer une? maquette du projet Cristal Park pour la bagatelle de 38.732 euros".

L’architecte liégeois Jean-Marie Dumont a assuré aux deux médias que certaines factures et notes d’honoraires, d’un montant de 62.859, 45.817 et 127.050 euros, pour certaines prestations liées à ce projet et datant des années 2008 et 2010 "n’ont jamais été émises" par sa société, Bureau d’urbanisme, d’architecture et d’arts associés (BUAAA).

Grivegnée concerné?

"Si l’on se fie aux propriétés des fichiers informatiques en notre possession, c’est un certain "p.grivegnee"", ajoutent "Le Vif" et la RTBF, en se demandant s’il s’agit de Pierre Grivegnée, la cheville ouvrière du projet Cristal Park.

M. Grivegnée a démissionné le 6 avril dernier de son poste d’administrateur délégué de Cristal Park et doit aujourd’hui encore près de 100.000 euros de factures impayées à BUAAA dont plusieurs datent de 2014.

Interrogé par les deux médias, M. Grivegnée a démenti toute malversation, assurant que "toutes les factures ont été établies par des sociétés réelles qui ont travaillé sur le site ou qui ont travaillé sur le dossier du Cristal Park". "Il n’y a pas de fausses factures, ça je suis formel", a-t-il ajouté.

Ce dossier fait l’objet d’une information judiciaire pour corruption. La justice cherche notamment à déterminer si, comme l’avancent certaines informations, la valeur des terrains vendus par la ville de Seraing à Immoval, la société chargée de développer le projet Cristal Park, n’a pas été sous-évaluée.