Une centaine d’artistes se relayeront sur cinq scènes durant quatre jours. Les têtes d’affiche sont nombreuses avec, du côté francophone, Orelsan, le retour sur scène de Stromae, Damso, PNL, Sexion d’assaut, Ninho, Hamza, Zola, Freeze Corleone et Burna Boy. Chez les artistes internationaux, on retrouve A$AP Rocky, Anderson.Paak, Tyler The Creator et Megan Thee Stallion.

Les deux campings qui ont été aménagés sont sold-out. Il y a le camping classique et le nouveau camping "chill," plus confortable, avec plus d’espace, plus de toilettes et plus de douches, qui a été mis en place. Ils se situent entre la rue du Village et la rue de l’Arbre Sainte Barbe à Rocourt. Au total, 19.000 campeurs logeront de jeudi à dimanche à une vingtaine de minutes à pied du site du festival. Des navettes seront mises en place pour les amener à l’entrée du festival.

Les fans de jeux vidéos pourront profiter de la Gaming Zone. Le côté urbain sera aussi mis en avant avec un "stade." Environ 1.500 places dans des gradins sont prévues pour que le public puisse assister à des démonstrations de basket, des performances d’artistes émergents, mais aussi du breakdance et des soirées avec DJ’s.

L’espace créatif Walifornia Park sera de retour et proposera customisation de Sneakers, "Silent party," beatmaking, création d’un morceau de hip-hop, tatouages éphémères et make-up.

Le système cashless sera utilisé sur le site pour acheter boissons et nourriture.

Deux dépose-minutes seront à disposition des festivaliers, à proximité de l’entrée du festival ou des campings. Ils sont situés sur P+R de Vottem accessible par l’autoroute A3, sortie E313 Liège Vottem. L’autre dépose-minute est situé au parking Mercedes Car Avenue, à la sortie 32 de l’autoroute A3 à Alleur. Des indications ont également été placées sur l’autoroute pour faciliter l’accès au site.

Pour les personnes qui viennent en voiture, l’organisation conseille de se garer dans des parkings en dehors de la zone du festival. Des navettes gratuites circuleront au départ de la Gare SNCB Liège Saint-Lambert et depuis la gare d’Ans. Les trajets SNCB sont à moitié prix durant le festival pour ceux qui possèdent un ticket d’entrée. Un parking vélo est également prévu à côté de l’entrée du site.

Pour les riverains, un laissez-passer a été mis en place pour qu’ils puissent accéder à leurs habitations, mais aussi pour pouvoir se rendre chez leurs parents et amis.

Les accès pour les quatre jours sont complètement épuisés. Sur le site du festival, ils ne restent que quelques tickets pour le jeudi, le vendredi et le samedi.

Le festival sera ouvert dès 13h00 tous les jours.

L’ensemble des informations détaillées se trouvent sur le site officiel du festival www.lesardentes.be.