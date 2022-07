Surprise au Standard: deux joueurs sont renvoyés du stage et retournent en Belgique

Les deux joueurs sont rentrés en Belgique, où ils continueront de s’entraîner. Sissako ne rentre pas dans les plans de Ronny Deila, qui estime avoir assez de potentiel en défense pour faire sans ses services. Pour Cafaro, la situation semble plus délicate. Le médian français ne cache pas son spleen du pays. Du côté du staff, on a remarqué ce manque d’implication, et la décision a été prise de le renvoyer en Belgique, et de lui permettre de se trouver une possibilité de transfert. Ces deux départs sont aussi une manière, pour Deila, de faire des premiers choix tranchés, qui ont aussi valeur d’exemple. Le technicien norvégien répète qu’il veut des joueurs impliqués, ou qui apportent une réelle plus-value, ce qui n’est pas le cas des deux joueurs, à ses yeux.