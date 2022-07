Ainsi, en juillet et août, de 9h à 19h, les rues suivantes seront réservées aux jeux sur la commune d'Oupeye grâce au parrainage de citoyens: rue Marcel Delincé, rues Pierre Renson et Dolhain Champs, rue du Panorama, rue des Aubépines, une partie de la Cité Kennedy, rue J. J. J. Collard, rue du Canal (le petit tronçon vers la rue des Tavernes), rue des Trixhes, rue du Cep, une partie du Clos du Maieur, voie du Tram, et rue Amry.

Dans ces rues, toute la largeur de la voie publique sera réservée pour les jeux, principalement des enfants. Seuls les conducteurs habitant la rue ou y ayant leur garage, de même que les véhicules d’urgence, y ont accès. Les conducteurs qui circulent dans la rue réservée aux jeux doivent le faire à l'allure du pas. Ils doivent céder le passage aux piétons qui jouent, leur céder la priorité et au besoin s'arrêter. Les cyclistes doivent descendre de leur bicyclette si nécessaire. Les conducteurs ne peuvent pas mettre en danger les piétons qui jouent, ni les gêner. Ils doivent en outre redoubler de prudence en présence d'enfants.