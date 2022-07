Drogue: une association de malfaiteurs démantelée, 5 individus sous mandat d’arrêt

Les autorités judiciaires et les forces de l’ordre ont mené le 29 juin dernier une opération visant à démanteler une association de malfaiteurs active dans le trafic de drogues en Belgique et vers la France, a annoncé lundi le procureur du Roi de Liège dans un communiqué. Au terme de l’intervention et de plusieurs perquisitions, cinq individus ont été placés sous mandat d’arrêt.