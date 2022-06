Poubelles: des conteneurs collectifs enterrés en test

En 2015 déjà, lorsque le précédent marché avait été lancé (jusqu’en juin 2023), les débats avaient été animés, autour de cette option de conteneurs. Comme d’autres communes en effet, Liège aurait pu passer du traditionnel sac-poubelle au double conteneur, pour un tri plus performant. Il n’en fut rien, en raison de la configuration particulière de la métropole; 8 ans plus tard, le débat reste entier…

"Il s’agit désormais d’un marché de 5 ans et non plus de 8 ans comme le précédent", nous détaille Gilles Foret, "de cette manière, nous ne sommes pas liés trop longtemps et nous pourrons l’évaluer. Mais notre souhait aujourd’hui est de garder le même service, avec 4 fractions collectées de manière hebdomadaire", poursuit l’échevin qui cite les déchets recyclables (bleu et carton), les déchets résiduels et organiques (sac jaune et possibilité de conteneur vert), les encombrants et la collecte des sapins de Noël.

Pas de révolution pour les poubelles du Liégeois qui pourra donc conserver son sac jaune mais un changement néanmoins au niveau des encombrants dont la collecte devient trimestrielle… et qui devrait même disparaître à terme, au profit de la Ressourcerie. En effet, là où 100% des déchets collectés via les encombrants sont incinérés, la Ressourcerie en recycle 80%…

Autre changement compris dans le marché: la suppression de la collecte de nuit pour les commerces. Et surtout: "nous aurons dans ce marché le lancement d’un projet pilote de conteneurs enterrés à destination des immeubles verticaux".

À ce stade, il ne s’agit donc pas d’une généralisation du principe mais l’échevin souhaitait expérimenter cette technique, comme dans d’autres villes comme Seraing ou Verviers.

"La difficulté à Liège, c’est toutefois de trouver de l’espace dans les sous-sols". Comme à Seraing et Verviers est-on tenté d’écrire… "Pas tout à fait", poursuit Gilles Foret, "car la réalité urbaine de Liège est plus compliquée. Nous avons en effet 200000 habitants"… c’est quatre fois plus que Verviers est trois fois plus que Seraing. "Il y a également cet effet de centralité qui complique énormément la mobilité. Chaque jour, il y a 110000 élèves qui fréquentent nos écoles. Sans parler des commerces, de l’Horeca". Et l’échevin d’évoquer également la plus grande proportion d’immeubles verticaux à Liège…

10% de corbeilles publiques en moins

Autre marché présenté ce mardi soir, celui concernant les corbeilles publiques, dont le nombre diminuera de plusieurs centaines. "Il faut savoir que chaque corbeille collectée coûte 2 €. Or, il y en a énormément qui sont mal placées", explique encore l’échevin de la Propreté publique. L’objectif n’est donc pas de réduire le nombre pour le principe mais bien de rendre leurs localisations plus pertinentes. Et 10% des 4200 poubelles disparaîtront, "ce qui, financièrement, permettra de réaliser une économie de 26000euros sur ce marché de 3,346 millions". Parallèlement à cette mesure, les poubelles dites intelligentes (indiquant le taux de remplissage), se multiplieront dans l’espace public.