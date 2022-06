10 communes sinistrées sous le feu des projecteurs... de la RTBF (Photos)

Avec son opération “Trait d’Union”, la RTBF va donc apporter une aide “au long cours” aux 10 communes les plus touchées par les inondations, en les accompagnant dans les étapes de reconstruction de la vie locale tout au long de 2022, avec un programme particulièrement festif cet été.

“L’objectif est notamment de mettre en valeur tout ce qui va bien”, explique Isabelle Delens, déléguée en charge de l’action à la RTBF, “il s’agit par ce biais d’encourager la relance de la vie associative et sportive de ces communes que sont Chaudfontaine, Esneux, Liège, Limbourg, Pepinster, Rochefort, Theux, Trooz, Verviers et Eupen. “Pas d’actions spéciales mais une mobilisation continue aux côtés des habitants de ces communes au travers d’émissions et de productions qui sont venues se dérouler chez eux, des moments positifs en présence de personnalités d’antenne du groupe RTBF”.

À vélo dans les vallées

Après être partie d’Eupen, la joyeuse équipe d’Adrien Joveneau a fait escale, sur le coup de midi, à Trooz, après être passée par Limbourg, Verviers et Pepinster. Durant l’après-midi, le parcours devait emmener les centaines de cyclistes sur les routes d’autres communes qui furent sinistrées: Chaudfontaine, Liège (Chênée), Esneux, et Sprimont, avant un retour à Trooz au village du Beau Vélo de Ravel.

Déjà, plusieurs coups de projecteurs ont permis aux communes et à leurs habitants de montrer que la reconstruction est toujours en cours. “Il s’agit de monter que la vie reprend mais aussi les richesses de ces communes, les commerces, les activités culturelles, économiques”, poursuit la déléguée à la RTBF. Ce fut le cas avec cette émission sur le Spirit of 66 à Verviers ou par le tournage des Enfants de Chœur à Trooz. “Cet été, Liège-Matin ira dans 6 communes et notre émission Agence tourisme mettra quant à elle le focus sur la vallée de la Vesdre”. Entre autres joyeusetés.

Des sportifs “olympiens”

Aux côtés de Jean-Michel Saive et Ingrid Berghmans, présents ce samedi, d’autres sportifs “olympiens” seront associés aux événements de l’été, comme ce fut déjà le cas avec Kim Gevaert qui, tout sourire, a lancé le jogging de Verviers le 19 juin dernier.

“En tant que média public, il était important pour nous de participer à faire revivre ces lieux”, indiquait encore ce samedi Jean-Paul Philippot, administrateur général de la RTBF. “Le fil rouge est de montrer que, un an après, ces lieux renaissent. Les images que nous allons montrer tout l’été n’ont rien à avoir avec celles, insupportables, d’il y a un an… Et c’est très bien ainsi”.