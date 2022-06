Nouvel éclairage public à Liège: plus de 5 millions d’économie

Depuis 2018, la Ville de Liège remplace son éclairage public, en y intégrant systématiquement le dispositif LED; un chantier qui va impérativement se poursuivre…

"Nous avons en effet anticipé le décret wallon qui exige le remplacement complet des luminaires à l’horizon 2030", explique Roland Léonard, échevin liégeois des Travaux. "À Liège, tous les budgets seront engagés d’ici 2025 et, sur le terrain, tout sera remplacé d’ici 2026".

Le LED, c’est donc cette technologie qui offre un double avantage à l’utilisation, par rapport aux lampes classiques, au sodium: outre une lumière blanche plus agréable que cette technologie génère, elle permet d’importantes économies d’énergie, de l’ordre de 50%… "sans parler du fait qu’au niveau de la maintenance, les luminaires LED sont bien plus durables", précise l’échevin liégeois des Travaux.

À Liège, les dépenses en la matière sont (avant crise) de l’ordre de 2 millions d’euros par an… on comprend dès lors que les bénéfices "LED" se chiffrent en millions d’euros. En un peu plus de 5 ans dès lors, les bénéfices atteindront largement plus de 5 millions d’euros.

18000 luminaires

"Au total, nous avons 18000luminaires sur le territoire de la ville de Liège et il est prévu d’en remplacer 15000", poursuit l’échevin liégeois, "le reste étant déjà remplacé par une autre technologie que le LED". Sur les 15000luminaires, 5152 sont déjà passés au LED, soit plus du tiers (chiffres à la mi-juin). "Et nous consacrons 1 million d’euros par an pour ce remplacement qui se prolongera donc encore jusqu’en 2025".

Déjà, le quartier de Chênée et équipé à 95%, comme Grivegnée, Jupille, Angleur et certaines zones du centre (Carré, Citadelle); en fonction de l’urgence et de l’utilité "mais aussi de la vétusté du parc actuel".