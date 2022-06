Plusieurs associations vont introduire une action pénale contre la FN Herstal

La Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie (CNAPD), la Ligue des Droits Humains (LDH) et Vredesactie, soutenues par Amnesty International, annoncent ce mardi qu’elles introduiront dans les plus brefs délais une action pénale contre la FN Herstal, qui a exporté des armes en Arabie saoudite sur la base de licences "qui ont été retirées par la Région wallonne ou annulées par le Conseil d’État".