Liège: sixième édition du Relais pour la Vie les 25 et 26 juin

Récolter des fonds

Le Relais pour la Vie est un événement solidaire et festif permettant de récolter des fonds au profit de la Fondation contre le Cancer dont les missions sont: soutenir financièrement la recherche scientifique; Promouvoir la prévention et des modes de vie sains; Apporter un accompagnement social aux personnes touchées par le cancer et à leurs proches.

Pendant 24 heures, des équipes parrainées ou sponsorisées se mobilisent afin de: Célébrer et mettre à l’honneur les Battants qui ont vaincu ou se battent encore contre le cancer (un proche, un soignant, un patient...); Rendre hommage aux personnes emportées par le cancer et soutenir celles luttant encore contre la maladie; Lutter ensemble contre le cancer. Chacun court ou marche, selon ses possibilités physiques mais à tout moment au moins une personne par équipe doit être présente sur le parcours. "Un Relais pour la Vie n’est pas une compétition sportive! C’est simplement l’occasion de se rassembler et de se mobiliser contre la maladie", précise l'équipe bénévole organisatrice.

Cette année, l’événement sera parrainé par Luc Baiwir,compositeur liégeois de renommée internationale. Il est entre autres le premier musicien à avoir donné des spectacles sons et lumières en Belgique (Lac de Roberville, Forest National, tournées de concerts en Asie, USA, Afrique et toute l'Europe). Il sera présent le samedi 25 juin dès 22h30 accompagné de deux chanteuses: Françoise Viatour, mezzo-soprano et Lucie Delhi.

Elise Mertens, joueuse belge de tennis professionnel a offert deux tenues qui seront mises aux enchères le samedi 25 juin à 20h et le dimanche 26 juin à 13h00. Le Dr Marie-Pascale Graas clôturera cette édition 2021/2022. Le Dr Graas est xhef du Service d’Oncologie Hématologie au CHC MontLégia et au CHC Hermalle. Fondatrice et responsable de l'Espace+ dédié au bien-être et à la réhabilitation des patients, enfants et adultes, atteints d’un cancer.