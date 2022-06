Chertal, HFB, Cockerie et HF6: 40millions déjà débloqués

Il y a quelques jours, une autre étape majeure a pris un coup d’accélérateur… celle du rachat et de la réhabilitation. Si les détails ne sont pas encore connus, le Gouvernement wallon prépare le terrain. Ce 9 juin, Willy Borsus, ministre de l’Économie et de l’Aménagement du territoire, répondait d’ailleurs en ce sens au député Mauro Lenzini.

"Dans le cadre de la préparation des négociations avec ArcelorMittal, des groupes de travail ont en effet été mis en place depuis plusieurs mois", rappelait le ministre, "un premier groupe de travail concerne l’estimation du coût de la mise en œuvre des responsabilités environnementales propres à ArcelorMittal sur les 4 sites (Chertal, HF6, HFB et la Cokerie d’Ougrée) dont l’acquisition est envisagée. Le second groupe de travail concerne la valorisation immobilière de ces mêmes quatre sites […] Les rapports de ces deux groupes sont attendus dans la seconde partie du mois de juin. Ensuite, les négociations pourront réellement commencer entre la Sogepa et ArcelorMittal pour l’acquisition de ces quatre friches".

90 millions

Au cabinet du ministre de l’Économie, on nous confirme donc que le travail aboutit… et de rappeler qu’un montant de 90 millions est bien prévu pour ces missions, liquidé en plusieurs tranches. Précisément, ce 25 mai 2022, un montant de 40,9 millions d’euros a déjà été débloqué… et confié à la Sogepa. "Ces montants serviront à financer l’acquisition, l’assainissement, les équipements et la reconversion des anciens sites sidérurgiques de la SA ArcelorMittal dans le bassin liégeois", précise-t-on encore au cabinet. Montant alloué en deux tranches, 30 millions en 2022, 11 en 2023. Ce 25 mai toujours, une autre mission, confiée à la Spaque celle-là, a été confirmée. Elle vise à constituer une réserve foncière de terrains stratégiques à assainir. Un montant de 5,4 millions a été alloué, en deux tranches également (2022 et 2023).

Quelle dépollution?

La question de la dépollution des terres, qui doit incomber au propriétaire, est évidemment un élément majeur des négociations. On précise donc que, si des montants sont dégagés à cet effet, ArcelorMittal reste bien le pollueur… payeur. Néanmoins, la Région souhaite aussi aller plus loin que "l’usage industriel" des terrains… et doit s’y préparer. "Dans le cadre de cette acquisition le principe du pollueur payeur sera strictement respecté en ce sens qu’il est tenu compte que la responsabilité de la pollution des sols et des eaux et, par conséquent, le coût de l’assainissement de ces sites pour un usage industriel, incombe à ArcelorMittal. Parallèlement à cela, les réflexions se poursuivent avec les parties prenantes pour passer dans la phase d’opérationnalisation du Master Plan sur certaines zones dont le redéploiement semble le plus proche dans le temps"…Et de préciser que "les ambitions contenues dans le Master Plan impliquent de prendre en compte des objectifs d’assainissement plus larges qu’un objectif de compatibilité avec un usage industriel dont la responsabilité financière incombe à ArcelorMittal. Des moyens publics sont donc indispensables pour financer ce différentiel de coûts d’assainissement et poursuivre l’ambition que s’est fixée le Gouvernement wallon".

Appel à projets

On rappelle enfin, au cabinet du ministre Borsus, qu’une autre mission a été confiée à la Spaque dans le cadre e la reconversion des friches industrielles… "en vue de lancer un appel à projets pour un montant de 37,5 millions d’euros". Cet appel à projets destiné aux villes et communes de moins de 50.000 habitants, doit notamment permettre la réduction de la consommation de terres "non-artificialisées", "en recyclant et renouvelant des sites à l’abandon et pollués, soit les friches au sens large (sites et sols pollués, décharges, sites à réaménager)".