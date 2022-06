de juillet dernier. Cette action est initiée par l’équipe ProCommerce du SNI et est soutenue par la Région Wallonne.

L’idée de cette opération est simple, elle vise à inciter les consommateurs, clients et non clients, à découvrir les commerçants participants et à visiter leurs outils virtuels.

Comme le précise l'échevinat du Commerce, "il s'agit d'un grand concours qui se déroulera en ligne du 22 au 26 juin 2022. Les participants seront invités à retrouver les logos "cachés" sur les pages Facebook des commerçants participants, qui seront référencés sur la plate-forme www.shoppingducoeur.be . Des bons d’achats locaux à dépenser chez les commerçants participants sont à gagner".

Les commerçants sont invités à s'inscrire pour participer à l'action avant le 20 juin. Ils recevront ultérieurement des visuels pour les réseaux sociaux à diffuser durant la période de l’action.