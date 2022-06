Alors que le chantier du tram de la ligne 1 suit son cours, pour une inauguration programmée en 2024, cette marche citoyenne était organisée par une vingtaine d’associations liégeoises pour réclamer la construction de la seconde ligne du tramway liégeois, la "Transurbaine", avant la fin de la décennie.

Pourquoi maintenant? "Car c’est maintenant qu’il faut prendre la décision au vu des années de procédure, de 7 à 9 ans. D’ici là, le besoin d’une seconde ligne sera plus que jamais nécessaire. On a besoin de cet axe transversal pour éviter les soucis de mobilité des années à venir. Le nombre de personnes à déplacer va se multiplier par trois/quatre, explique François Schreuer, conseiller communal (Vega) à la Ville de Liège et coordinateur pour l’ASBL Urbagora. Or, on fait déjà le constat aujourd’hui d’un réseau saturé sur cet axe malgré l’offre mise en place. Les bus sont remplis à Sainte Marguerite. La ligne de bus 12 est très fréquentée. Il y a une nécessité d’augmenter la capacité sur cet axe" .

Cette ligne 2 du tram répond également à des enjeux de développement urbain, sociaux et environnementaux. Pour l’heure "80% des personnes se déplacent toujours en voiture. Il faut offrir d’autres possibilités". Par ailleurs, avec le coût de l’énergie, "il devient de plus en plus difficile de se déplacer en voiture".

Le projet de métro avorté, c’est en 1985 qu’apparaît le premier projet du tram. Il faudra attendre le début des années 2000 pour que se dessine celui d’un second axe qui relierait Ans à Fléron. Par la suite, la liaison Ans-Chênée sera retenue, avant d’être mise au placard.

Plus de capacité

Tout au long du parcours, les marcheurs avaient rendez-vous avec des habitants des quartiers, urbanistes, responsables associatifs (Gracq…) pour discuter du projet.

Pour Christiane (72 ans), Ansoise, qui ne sait pas prendre le bus en raison de son handicap, le tram est nécessaire. "Je ne sais plus utiliser mon bras droit. Le bus est trop brutal, pour monter et me tenir".

Comparé au bus, le tram permet en effet de répondre à une "plus forte capacité et un confort d’utilisation accru", précise Sophie Tilman, urbaniste et participante à la marche. "On va aussi pouvoir développer autour de cette ligne de tram une série de projets qui vont intensifier le parcours". Avec un besoin de 45000 logements à venir, "de nouveaux logements vont être construits dans l’agglomération liégeoise. L’idée est de profiter de cette ligne pour dessiner ces quartiers le long de celle-ci (Bonne Fortune…), refaire des espaces publics qualitatifs et ramener un cadre de vie" . Et de créer une équité territoriale avec les quartiers rive droite (Bressoux, Amercoeur, Outremeuse, Longdoz, etc).