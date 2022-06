CHC MontLégia: Un nouvel Espace + pour soigner le moral des patients

"La prise en charge d'un patient touché par le cancer ne se résume pas à son traitement thérapeutique. Pour un suivi optimal, il faut également tenir compte des aspects relationnels et psychologiques de la maladie. L’Espace + propose des activités aux patients soignés au sein du Groupe santé CHC pour tenter de répondre à un maximum de leurs besoins", explique l'hôpital. Ces activités sont animées par des professionnels (kinésithérapeutes, esthéticiennes sociales, psychologues, infirmiers...), épaulés par une dynamique équipe de 20 volontaires, parmi lesquels quelques anciens patients soucieux de rendre ce qu’ils ont reçu.

Un espace wellness

L’Espace + se compose de deux cabines de soins esthétiques, une salle de détente multi-sensorielle (Snoezelen), un espace d’accompagnement pour les enfants et adolescents, une salle pour la revalidation et les exercices physiques, une salle à manger et une cuisine pour l’accueil et la convivialité. Cet ensemble se complète par une magnifique piscine chauffée, un sauna et une terrasse. L’Espace + est situé expressément en dehors de l’hôpital, en l’occurrence au-dessus de la crèche du Groupe santé CHC. Ainsi, les patients ne sont pas replongés dans l’univers

hospitalier déjà trop présent, mais dans une zone intermédiaire, une bulle de bien-être dans le parcours de la maladie.

Des activités

Pour les adultes, les activités s’inscrivent selon quatre axes: esthétique et bien-être (soins esthétiques, massages, réflexologie, maquillage permanent, Snoezelen, séances individuelles d’image de soi); équilibre entre le corps et l’esprit (marche nordique, nia, pilâtes, piscine, self-défense, sauna, tempo move, yoga...), réhabilitation physique et revalidation (à travers des activités sportives, diététique, ateliers de cuisine..), expression (ateliers floral, peinture, pleine conscience, hormonothérapie... ).

Les activités s’adressent également aux enfants et adolescents confrontés à la maladie d’un proche (parent, grand-parent, frère ou sœur) et aux jeunes patients suivis en hémato-oncologie pédiatrique (rencontres individuelles ou familiales, contes, groupe d'expression, ateliers divers (cuisine, créatif, yoga...), autohypnose...).

200 patients

Les activités sont proposées aux patients à des prix symboliques (2,50 euros/séance) grâce aux dons privés et au mécénat. L'Espace + compte 200 patients actifs depuis janvier 2022. Précisons que le Groupe santé CHC propose des activités similaires, bien que plus restreintes, au sein des Cliniques CHC Hermalle, Heusy et Waremme.

Adresse: Allée des Calamites 8 4000 Liège. Bâtiment des services administratifs, en face de la Clinique CHC MontLégia.