Selon nos informations, cet accord a bel et bien été trouvé ces dernières heures. Actuellement, il ne manque plus que la signature des documents. Ronny Deila et son adjoint Efrain Juarez arriveront dans les prochains jours à Sclessin pour entamer la nouvelle saison.

Depuis le début, soit plus d'un mois, Ronny Deila est la priorité de 777 Partners qui a su convaincre le City Football Group pour recruter le coach idéal selon les Américains pour le projet rouche.