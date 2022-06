Liège Airport: comment réduireles bruits?

Réduction des bruits jusqu’à 88%

Le député socialiste évoque en effet un système d’approche permettant de réduire la pollution sonore, "via des approches GPS de type A-RNP et RNP-AR. Suivant les cas, la réduction du bruit pourrait atteindre les 88%!"… Et de solliciter dès lors le ministre pour savoir si ce procédé et utilisé et ou envisagé à Liège…

Dans sa réponse, le ministre Adrien Dolimont évoque plusieurs contraintes pour les approches de type A-RNP et RNP-AR, dont la proximité d’autres aéroports ou des couloirs réservés aux avions militaires. Mais il précise aussi: "depuis 2021, d’autres approches de type RNP sont implémentées à l’aéroport de Liège". "L’objectif poursuivi est de permettre une plus grande précision et concentration des approches dans les corridors prévus et dans les plans d’exposition au bruit, mais aussi de faciliter la procédure de descente continue.À l’initial, ces approches étaient disponibles sur demande avant de devenir les approches "par défaut" en journée". Qu’en est-il à Liège? Une étude de Skeyes, sur la période allant du 8 octobre au 30 novembre 2021 montrerait que "si 43% des avions avaient la possibilité d’effectuer une approche RNP seulement 9% l’ont fait". Trop peu estime le député.

Selon le ministre toujours, le Collaborative Environnemental Management (CEM) de Liège a déjà évoqué la question à plusieurs reprises et encourage régulièrement les compagnies aériennes et le contrôle aérien à promouvoir l’emploi de ces nouvelles approches "qui permettent, entre autres, de réduire la dispersion latérale, d’améliorer les descentes continues, de réduire la consommation de kérosène, etc".

Plusieurs bémols cependant: ces approches demandent un équipement spécifique ainsi qu’une formation et une qualification des pilotes et du contrôle aérien. Enfin, « le trafic aérien de Liège se compose essentiellement d’avions-cargos qui ne sont, pour l’heure, généralement pas équipés de ces technologies »… Que faire? Poser la question…