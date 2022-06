Balle dans la tête d’une fillette à Seraing: le parquet ne va pas dépenser 20.000 euros pour des analyses de poudre inutiles

Le 1er avril 2022, les parents de Mélissa (deux ans et demi) et de son grand frère de cinq ans se trouvaient chez un couple d’amis, dans une habitation de la cour du Val, lorsqu’ils ont entendu un coup de feu provenant de la pièce voisine. L’enfant de cinq ans avait, selon les premières constatations, accidentellement tiré une balle dans la tête de sa petite sœur. Grièvement blessée, Mélissa avait dû être transportée dans un état critique à l’hôpital, où elle avait été plongée dans un coma artificiel, où elle luttait pour vivre. Début mai, on apprenait qu’elle quittait miraculeusement le CHR de la Citadelle.

Si la thèse de l’accident est privilégiée depuis le début de cette affaire par les autorités judiciaires, les enquêteurs souhaitaient néanmoins savoir si c’est bien le petit garçon qui avait accidentellement tiré. Des prélèvements avaient été effectués sur les mains des personnes présentes pour relever d’éventuelles traces de poudre et ainsi confirmer ou infirmer que l’enfant est bien le tireur. Les résultats d’un premier rapport de l’expert de l’Institut National de Criminalistique et de Criminologie (INCC) sont parvenus au parquet de Liège, il y a une semaine.

Dans les circonstances dans lesquelles les faits se sont passés, l’analyse des traces de poudre sur les personnes ne donnerait rien.Tout le monde serait contaminé.

"Nous sommes particulièrement embarrassés par les devoirs d’enquête en cours", reconnaît le procureur de division de Liège, Damien Leboutte.Une analyse des huit échantillons coûterait entre 15 et 20.000 euros à l’État, sans qu’il n’y ait de résultats certains quant à la présence de poudre sur tel ou tel individu. "L’expert nous a répondu que dans les circonstances dans lesquelles les faits se sont passés, c’est-à-dire un coup de feu dans une pièce classique d’une habitation, l’analyse des traces de poudre sur les personnes qui se trouvaient dans ladite pièce ne donnerait rien.Tout le monde serait contaminé. Parce que la poudre reste en suspension dans l’air pendant environ quinze minutes."

Un test de poudre négatif sur le petit garçon peut être un faux négatif dans un ou deux cas sur cinq.

Le parquet avait alors pensé procéder à l’analyse de l’échantillon prélevé sur les mains du petit garçon. "Selon l’expert, cela ne prouverait rien si c’est négatif. Parce qu’un test de poudre négatif peut être un faux négatif dans un ou deux cas sur cinq. Une analyse ne donnera donc, selon l’expert, aucun élément probant dans ce dossier." On le comprend: le parquet "ne va pas engager des frais importants à l’État pour un expert qui dira que des analyses ne serviront à rien".

Une imprudence de la part du propriétaire de l’arme?

Une autre question reste en suspens.L’arme était détenue légalement par son propriétaire qui est tireur sportif, mais la Justice souhaiterait savoir comment le gamin a pu mettre la main sur le CZ38, qui devait normalement être hors de portée de tout enfant. Ce qui est certain, c’est que selon un expert balistique mandaté par le parquet, il est plausible qu’un enfant de 5 ans chambre un CZ38, l’arme utilisée dans ce cas précis. De fabrication tchèque, ce n’est, en effet, pas la moins malléable des armes de sa catégorie. L’enquête tentera de démontrer s’il y a eu une imprudence de la part du propriétaire de l’arme. Des poursuites pénales pourraient être envisagées.

Même si la fillette est rentrée chez elle, les faits sont extrêmement graves.

À l’heure actuelle, le parquet envisage encore différentes pistes pour éclairer cette affaire. « Même si la fillette est rentrée chez elle, les faits sont extrêmement graves », conclut le procureur de division.