Pont de Prayon à Trooz: pas de chantier avant début août

À l’ombre de ce qui reste dudit pont – à moitié dévasté par les inondations – l’impatience se fait toutefois sentir. La circulation réduite à une bande y est toujours (logiquement) alternée et interdite aux véhicules de plus de 3,5tonnes. Et si des travaux étaient annoncés pour ce mois de mai, rien n’avait encore bougé, ce 1 er juin. Les retards déjà annoncés sont donc plus importants que prévu. Mais une éclaircie se profile…

L’entreprise est désignée et, on nous le confirmait au SPW ce mercredi 1 er juin, "le marché est engagé". Si le planning précis du chantier n’est pas encore communiqué, on sait que les travaux ne débuteront pas avant le mois d’août, après les congés du bâtiment.

"Concrètement, ces travaux commenceront par les murs des berges avant le pont qui sera réalisé dans la foulée", nous précise-t-on encore au SPW. Si les délais de réalisation sont respectés, le nouveau pont pourrait donc être opérationnel, dans les deux sens, pour la fin de l’année 2022.

Pour rappel toujours, le chantier (au niveau du pont) doit se dérouler en deux phases avec, d’abord, la création d’une nouvelle moitié du pont, en laissant la circulation en alternance sur la partie ancienne, comme actuellement. La circulation passerait ensuite sur la nouvelle bande afin de démolir la partie ancienne du pont et de la reconstruire. Quelques jours de fermeture de la N 61 seraient nécessaires à l’arrivée des pièces et des grues pour le bon déroulement du chantier.