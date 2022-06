Le lien entre sommeil et Alzheimer mis en évidence à l'Université de Liège

Les recherches menées au GIGA (l'institut de recherche interdisciplinaire en sciences biomédicales de l'Université de Liège), en collaboration avec des chercheurs de l’Université de Montréal, apportent un éclairage nouveau sur le lien entre sommeil, cognition et maladie d’Alzheimer. Elles pourraient, en effet, permettre de détecter très tôt les individus à risques de développer la maladie et ainsi les inclure dans des projets cliniques en vue de mieux les prendre en charge pour prévenir ou retarder la maladie d’Alzheimer.

"La médecine reste largement démunie face à la maladie d’Alzheimer pour laquelle aucune solution thérapeutique curative n’existe. On sait cependant que les processus qui amènent à cette maladie, c'est-à-dire l’accumulation de protéines toxiques pour le cerveau et la perte de synapses, commencent des décennies avant l’apparition des symptômes. L’enjeu des essais cliniques actuels est donc de tester chez des personnes à risques, détectées le plus loin possible en amont de la maladie, si une intervention médicamenteuse ou comportementale peut prévenir ou retarder l’arrivée des symptômes", explique Gilles Vandewalle, chercheur au GIGA.